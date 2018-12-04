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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - KONYA

Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - KONYA

- Atiker Konya spor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntüAtiker Konya spor'da Trabzonspor maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve core çalışması ile başladı.
Daha sonra sahada çalışan futbolcular, antrenmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti.Antrenman, 5'e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.Tedavi olan Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Fallou Diagne antrenmana katılmazken, bir süredir tedavi gören Selim Ay ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Teknik Direktör Rektör 

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