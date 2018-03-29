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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları - KONYA

Atiker Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları - KONYA

- Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmandan görüntülerAtiker Konya spor'da Osmanlıspor maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Milli takım kamplarından dönen oyuncuların da katıldığı idman, 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra sürat çalışması yapan yeşil - beyazlılar, taktik organizasyonla antrenmanı tamamladı.Antrenmanda, Deni Milosevic takımdan ayrı çalıştı.

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