Atiker Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları - KONYA
- Atiker Konya spor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmandan detaylarAtiker Konya spor'da Osmanlıspor maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve topa sahip olma çalışması ile başladı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.