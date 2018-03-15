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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - KONYA

Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - KONYA

- Atiker Konya spor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki yapılan antrenmandan detaylar - Konya spor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz'ın antrenmanı izlemesi Konya spor'da Kayserispor maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplar halinde pas ve reaksiyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.Öte yandan, Konya spor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı da antrenmanı izledi.

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