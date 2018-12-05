Atiker Konyaspor’da hedef iyi oyun, iyi skor

-Futbolcu Ömer Ali Şahiner’in konuşması

-Antrenman genel detay



- - Yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner:- “Trabzonspor maçı zor olacak ama umarım 3 puanı alan takım oluruz” KONYA



- Atiker Konyaspor, cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner, son haftalarda çıkışta olan iki takımın mücadelesine sahne olacak Trabzonspor karşılaşmasından iyi bir oyun ve iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.



Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün tek antrenmanı ile sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Hem saha içerisinde takım olarak bizler hem de saha dışında taraftarlarımızın, genel anlamda da camiamızın kenetlendiği, birlik olduğu bir ortam oluştu. Bu gözle görülüyor ve herkes de farkında. Takım kaptanlarından biri olarak ve yürekten söylüyorum; taraftarlarımızın saha dışında birlik beraberliği, bize destek olması saha içerisinde küçüğünden büyüğüne tüm takım arkadaşlarıma olumlu yansıyor. Herkes bunu hissediyor. Bu destekle beraber de takımda çok güzel bir birliktelik var. Biz de tekrar eski başarılı olduğumuz günlerdeki takım havasını yakalamaya başladık. İnşallah çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu kısa sürede hocamızın da gelişiyle beraber ortaya çıkan olumlu durumun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam oluştu. İnşallah camia olarak bunun üzerine koyarız ve devam ederiz. Sonrası için çok daha güzel işlerin olacağının habercisi olacağına inanıyorum. Çünkü birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz dönemlerde neler yaptığımızı hep beraber gördük” dedi.

“Umarım 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz” Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı ile ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Ömer Ali Şahiner, “Zor bir deplasman. Son haftalarda formdalar. Ama biz hem antrenmanlarda hem de analizlerde teknik olarak Trabzonspor’un iyi yönlerine ve zayıf yönlerine çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın üzerine giderek inşallah hafta sonunda iyi bir oyunla ve iyi bir sonuçla döneriz diye umut ediyorum. Onlar da formdalar. Biz de bir çıkış yakaladık. Zor olacak ama umarım 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz” şeklinde konuştu.

“Takım kaptanı olarak sahaya çıkmak mutluluk ve gurur verici” Takım kaptanı olarak sahaya çıkmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade eden Ömer Ali Şahiner, “İlk başlarda biraz baskıya neden oluyordu. Ama bunun ilerleyen zamanla birlikte üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Çünkü Atiker Konyaspor takım kaptanı olabilmek, en önde takımı temsil edebilmek biraz baskı getiriyor. Fakat sorumluluğu aldıktan sonra gerçekten mutluluk ve gurur verici bir olay” şeklinde konuştu.

Uzun yıllar takım kaptanlığı yapmak istediğini anlatan Şahiner, “Geçen hafta içerisinde ikinci başkanımız Selçuk Aksoy ile bir görüşme yaptık. Sanırım bu hafta içerisinde de bir görüşmemiz olacak. İleriye dönük olarak ne olacak diye net bir şey söyleyemiyorum. Ama benim için belirleyici olan Aykut Hoca’ydı. Kendisiyle de konuştuk. Umarım burada uzun yıllar takım kaptanlığı yaparak kalırım ve bundan da son derece mutlu olurum. Hiçbir zaman buradan hemen gideyim, hemen kaçayım düşüncesinde olmadım. Şu an dışarıdan elimde bir fırsat var gibi gözüküyor. Tekliflerin olması da gayet doğal ama gönlümden geçen, uzun yıllar bu takımda kaptan olarak kalmak” diye konuştu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan Fallou Diagne katılmazken, Deni Milosevic atletik performans antrenörü Alper Aşçı, Selim Ay ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Oyuncular salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından sahada çabukluk ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışması ve oyunun ardından yapılan taktik çift kale maç ile antrenman sona erdi.

