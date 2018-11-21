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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - KONYA

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - KONYA

- Atiker Konya spor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntüKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular kaltıldı.Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan idman, 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.Antrenman, top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Teknik Direktör Rektör 

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