Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - KONYA
- Kayacık Tesisleri'ndeki Atiker Konya spor'un antrenmanından görüntüler - DetaylarAtiker Konya spor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.Daha sonra 8'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.Atiker Konya spor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.