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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da durmak yok - KONYA Haberi

Atiker Konyaspor'da durmak yok - KONYA Haberi

- Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan detay görüntülerAtiker Konya spor'da durmak yok - Yeşil - beyazlı ekip, Süper Lig'in 15. haftasındaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.Diğer oyuncular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.
İdman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.Öte yandan, tedavilerine devam edilen oyunculardan Selim Ay, fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Paolo Hurtado ise idmanın tamamında yer aldı.

Teknik Direktör Rektör 

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