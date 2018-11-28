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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntülerKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.Antrenmanda, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ve Selim Ay, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Rektör 

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