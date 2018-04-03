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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor takımının antrenman görüntüsü

- KONYA

Forma Rektör 


- Osmanlıspor maçının ardından bir gün izin yapan Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında D.G. Sivasspor ile 8 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve 6’ya 3 ile başladı.
Osmanlıspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncuların koşu ile antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı. Antrenman interval koşu ile sona erdi. Osmanlıspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan ve durumu çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak Wilfred Moke idmana katılmadı.
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