Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçın ardından - KONYA
- Atiker Konya spor - Çaykur Rizespor maçın ardından - Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısı - Atiker Konya spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısıKONYA - Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Atiker Konya spor ile Çaykur Rizespor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım