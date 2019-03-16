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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçın ardından - KONYA

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçın ardından - KONYA

- Atiker Konya spor - Çaykur Rizespor maçın ardından - Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısı - Atiker Konya spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısıKONYA - Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Atiker Konya spor ile Çaykur Rizespor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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