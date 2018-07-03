Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Atiker Konyaspor Bolu’ya gitti Haberi

Atiker Konyaspor Bolu’ya gitti Haberi

Antrenmandan görüntü

Bild Rektör 

-Genel ve detay

- KONYA

- Atiker Konyaspor, Konya'daki antrenmanın ardından birinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya gitti. Yeni sezon hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Atiker Konyaspor, ikinci çalışmasını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto’o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı. İki günlük program ile hazırlıklarının Konya bölümünü tamamlayan yeşil-beyazlılar antrenman sonrası birinci etap kampı için kara yolu ile Bolu’ya hareket etti. 16 Temmuz’da sona erecek birinci etap kamp kadrosu şu şekilde açıklandı: "Ali Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Musa Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Mücahit Can Akçay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Enes Akgün, Ahmet Gökbayrak, Sertan Yiğenoğlu, Emre Sofuoğlu, Ali Yaşar, Ahmet Çolak.” İzinli oyuncuların 4 Temmuz’dan itibaren Bolu kampına dahil olacağı, Petar Filipovic’in tedavisine Konya’da devam edileceği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı