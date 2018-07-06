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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Atiker Konyaspor Bolu kampındaki hazırlıklarına devam ediyor

Atiker Konyaspor Bolu kampındaki hazırlıklarına devam ediyor

Takımın antrenman görüntülerinden genel detaylar

- KONYA

Ormanlı Rektör 


- Atiker Konyaspor 2018-2019 sezonuna Bolu Gerede'deki çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. 2018-2019 sezonuna Bolu Gerede’de 4 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yaptığı birinci etap kampıyla hazırlanan A.Konyaspor, öğle saatlerinde bir çalışma yaptı. Bolu’da kamp yaptıkları otelin koşu parkurunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Oyuncular göl etrafındaki ormanlık alanda 30 dakika süren kros çalışmasının ardından yapılan açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
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