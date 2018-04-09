Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Atiker Konyaspor ara vermedi - KONYA

Atiker Konyaspor ara vermedi - KONYA

- Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan görüntüler - Sergen Yalçın'dan ve futbolculardan görüntülerAtiker Konya spor ara vermediKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.Atiker Konya spor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Teknik Direktör Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fenerbahçe - Osmanlıspor Maçından KarelerFenerbahçe - Osmanlıspor Maçından Kareler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı