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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Atatürk Yol Koşusu yapıldı - AFYONKARAHİSAR

Atatürk Yol Koşusu yapıldı - AFYONKARAHİSAR

- Koşuya katılanlardan görüntüler - Başlangıç noktasından görüntü - Koşan sporculardan görüntüler - Sporcuların bitiş noktasına gelişleri Afyonkarahisar 'da Atatürk Yol Koşusu yapıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da, Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Atatürk Yol Koşusu yapıldı.10 farklı kategoride gerçekleştirilen koşulara yaklaşık 400 sporcu katıldı.
Koşular daha önce belirlenen start noktalarından başlarken, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.Sporcular final ipini ilk göğüsleyebilmek için büyük mücadele ortaya koyarken, bazı sporcular final çizgisini görmeden ve gördükten sonra kısa sürelik fenalık geçirdi.Yarışlar sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak, bazı yolları trafiğe kapattı.Yarışların ardından 9 - 11 yaş kızlarda Merve Çimen, erkeklerde Deniz Eser Yüce, 12 - 13 yaş kızlarda Melike Kurt, Erkeklerde Enes Unlu, 18 yaş üstü kızlarda Özlem Özdemir, 14 - 15 yaş kızlarda Hacer Yılmaz, 18 - 35 yaş erkeklerde Ali Şimşek, 36 - 49 yaş arası erkeklerde Sezai Toğan, 50 yaş üstü erkeklerde ise Ali İhsan Yıldız birinci oldu.14 - 17 yaş arası erkekler yarışında yaşanan belirsizlik dolayısıyla sonucun yapılan incelemenin ardından daha sonra açıklanacağı bildirildi.
Yarışlarda dereceye giren sporculara, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Yarış Bild Güvenlik Önlemi Karahisar Gori 

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