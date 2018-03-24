Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı şampiyonluğu garantiledi

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- - Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı 9-0 kazandığı maçla şampiyonluğu garantiledi İSTANBUL



- Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde rakibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor ile oynadığı maçı 9-0 kazanarak puan farkıyla şampiyonluğu garantilemiş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin 16. haftasında Ataşehir Yenisahra Stadı'nda Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin olduğu maçta ilk yarı üstünlüğü elinde tutan Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı 15'inci ve 45'inci dakikalarda atılan goller ile 2-0 ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol 7 gol daha bularak maçı 9-0 kazandı. Bu sonucun ardından şampiyonluğunu garantileyen Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, antrenörleri ile birlikte kutlama yaptı. Takımı destekleyen seyirciler de meşale yakarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

