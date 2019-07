Astım hastalığını yenmek için başladığı kick boksta Dünya 3’üncüsü oldu

-Kick boks yaparak hem astımı hem de rakiplerini yendi

- Yakalandığı astım hastalığından kurtulmak için kick boks yapan Şanlıurfalı sporcu, hastalığından kurtulduktan sonra bir dünya 3’üncülüğü ve bir de Avrupa 2’nciliği kazandı. Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçisi olan 13 kişilik bir ailede yaşayan Faysal Sılıv, genç yaşta astım hastalığına yakalandı. Birçok doktora gidip hastalığının tedavisini arayan Sılıv, hastalıktan kurtulamayınca kick boksa başladı.

Spor yaparak hastalıktan kurtulmayı başaran Sılıv, 51 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa’da da Türkiye’yi temsil eden Sılıv, 2. olarak büyük bir başları elde etti. Kısa sürede Dünya Şampiyonasına katılan Sılıv, bu turnuvada ise 3’üncü olmayı başardı. Sporun her türlü hastalığa şifa olduğunu dile getiren Faysal Sılıv, "Şu anda Kick boks ile uğraşıyorum. Spor yapıyorum. Elimden geldiği kadar gençleri spora teşvik ediyorum. 13 kişilik bir ailem var. Genellikle mevsimlik tarım işine gidiyorduk. Ben astım hastasıyım. Doktor bana rapor çıkardı. 66 kilodaydım, spora başladım. Spor yaparak sağlıklı kilo verdim. Bu spora başlayarak BESYO’yu kazandım" şeklinde konuştu.

Spor sayesinde astım hastalığını yendiğini söyleyen Sılıv, "Spor yaparak astım hastalığını yendim. Şu anda benim hastalıkla ilgili bir sıkıntım yok. Maçlara çıkıyorum, derecelerimi yapıyorum. Benim dünyada 3’üncülüğüm, Avrupa’da 2’nciliğim var. Herkes çocuğunu spora yönlendirsin. Büyük küçük fark etmiyor. Hasta, kilolu arkadaşlar var, fark etmiyor. Herkesin spora teşvik edilmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerine güvensinler. Biz onları eğitiriz. İnsanları sporla eğiterek topluma yararlı birer birey yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Spor yapan insan kötü alışkanlıklardan kurtulur" Birçok arkadaşının madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Sılıv, "Spor yapmayan arkadaşlarım şu an çoğu başka yerlerde. Benim çoğu arkadaşım uyuşturucu, kötü alışkanlıklar yüzünden hayatını kaybetti. Ben spor yaparak vücudumu en sağlıkla hale getirdim. Benim hiçbir kötü alışkanlığım yok. Gençlerimiz gelsin spora başlasın, kötü alışkanlıklardan kurtulsun. İnsanlar madde bağımlısı olacağına spor bağımlısı olsun. Etrafımıza baktığımız zaman gençler birbirine özenerek sigara gibi kötü alışkanlıklara başlıyor. Biz insanların spor salonlarına gelmelerini istiyoruz. Spor yapan bir insan zaten kötü alışkanlıklardan kurtulur. Sigara ve uyuşturucu bağımlısı olma, sporun bağımlısı ol" diye konuştu.

"Spor yapan insan saygılı olur" Spor yapan insanların çevresine daha fazla saygılı davrandığını belirten Sılıv, "Şu an haftanın 3 günü burada antrenman yapıyoruz. Spora ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Çocuklara nasıl savunma yapacaklarını öğretiyoruz. İnsanlar burada spor yaprak kendilerine olan saygıyı anlıyorlar. Arkadaşına saygılı olan bir insan çevresine karşıda saygılı olur. Günde 4 saat antrenman yapıyorum. Haftada 6 gün antrenman yaparak öyle maçlara çıkıyorum. Ben genellikle dövüş sporlarıyla ilgileniyorum. Mart ayında zaten üniversiteler arasında şampiyon oldum. Kick boksta kaç yıldır 51 kiloda şampiyonum" ifadelerine yer verdi. Astımı yenip madalyaları kazandı Babasının ilk önce bu spora karşı çıktığını, hastalığı yendikten sonra çocuklarını ve yeğenlerini teşvik etmeye başladığını söyleyen Sılıv, "Avrupa’da 2’nci, dünyada 3’ncüyüm. İnsanlar birilerini örnek alacaksa bizi örnek alsın, beni örnek alsın. Buradaki gençleri örnek alsın. Kesinlikle hastalığı yendik. Normal insanlar gidip ilaçlarla kanseri yeniyor ama bizimki astım hastalığı. Şu ana kadar hiçbir tedavisi olmadı. Kardeşlerim ve ağabeyim de buraya antrenmana geliyor. Babam daha önce desteklemiyordu ama şu anda babam kendisi çocuklarını, yeğenlerini yolluyor" diye konuştu.