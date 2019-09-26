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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Artvin’in şampiyon boğaları Aydın'a doğru yola çıktı Haberi

Artvin’in şampiyon boğaları Aydın'a doğru yola çıktı Haberi

Boğaların tırlara yüklenişi

Şampiyon Allah Festival Güreş 

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( ARTVİN -ÖZEL) ARTVİN

- Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında üçüncüsü yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası ikinci ayağı Aydın'da düzenleniyor.Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında üçüncüsü yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonasının ikinci ayağı Aydın'da düzenleniyor. 6 Ekim tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin'de kamp yaptırılan 5 boğa tırla Aydın’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.Türkiye Boğa Güreşi şampiyonasına katılmak üzere Kenan Köse’ye ait 'Sabri’, Mansur Yıldız’a ait ‘Bozo’, Yılmaz Köse’ye ait ' paşa', Yaşar Kuş’a ait ‘Kara’ ile Kartal Kardeşler’e ait 'Toto' isimli boğa özel bölmeli tıra yüklendi. 35 saat sürecek yolculuğunun ardından boğalar Aydın’a ulaşacak.Boğa sahiplerinden Yaşar Kuş, Artvin dışında ilk kez boğasını güreşe götürdüğünü belirterek “Artvin’i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Antrenmanlarımızı tamamladık, güçlü rakiplerimiz var ama biz de iddialıyız” dedi.
Artvin Boğacılar Spor Kulübü Kenan Köse Aydın da düzenlenecek şampiyonaya Artvin’den 5 boğayla katıldıklarını kaydetti.
Köse, "Artvin’de festivallerde derece yapmış, şampiyon boğalarımızı Aydın’a göndermek için toplandık. Boğalarımızın orada derece yapıp geri gelmelerini diliyoruz. Artvin’in en iyi şampiyon boğalarını Ege’ye gönderiyoruz. Orada da Ege’nin en iyi boylarıyla güreşeceklerini biliyoruz. Bizde ona göre boğalarımızı hazırladık. İnşallah dostlukların ön planda olduğu güreşler izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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