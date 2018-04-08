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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Artvin Hopaspor'da play-off sevinci - ARTVİN

Artvin Hopaspor'da play-off sevinci - ARTVİN

- Stadyumda, binaların balkon ve çatılarında maç izleyen taraftarlardan görüntüler - İnşaatta maç izleyen taraftarlar - Ağaçta maç izleyen taraftarlar - Taraftarlardan detaylar - Karşılaşmadan görüntüler - Taraftarın horon oynaması - Tulum eşliğinde horon oynayan taraftarlarARTVİN (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta, sahasında Kendirli Belediyespor'u 5 - 0 yenen Artvin Hopaspor, grubunu lider tamamlayarak play - off oynamaya hak kazandı.Hopa İlçe Stadı'ndaki karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ev sahibi takım taraftarları, maça yaklaşık 2 saat kala tribünleri doldurdu.Tribünlerin yanı sıra çevredeki evlerin balkon ve terasları, karkas binalar ve ağaçlar üzerindeki binlerce Artvin Hopaspor taraftarı da karşılaşmayı takip etti.Maçın genelinde üstünlüğünü koruyan Artvin Hopaspor'un gollerini 13, 74 (penaltıdan) ve 88. dakikada Bilal Çebi, 52. dakikada Esosa, 80. dakikada Hüseyin kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 55'e yükselten Artvin temsilcisi, grubu lider tamamlayarak 3. Lig'e yükselebilmek için play - off oynama hakkı kazandı. Artvin Hopasporlu futbolcular galibiyeti, saha içinde taraftarlarla birlikte tulum, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak kutladı.Karşılaşmayı izleyen Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ile Artvin Hopaspor Kulubü Başkanı Mubin Çakmak da futbolcu ve taraftarlara katılarak horon oynadı.

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