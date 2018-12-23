Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - Ödül töreni - KOCAELİ

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - Ödül töreni - KOCAELİ

- Salondan genel görünüm - Ödül töreninden görüntülerArtistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - Kocaeli 'de 12 kulüpten 51 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, sona erdiKOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli 'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.İzmit'teki Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 kulüpten 51 sporcu mücadele etti.Dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.
Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:Senior Kadınlar:1 - Sıla Saygı2 - Sinem Kuyucu3 - Selin HafızoğluSenior Erkekler:1 - Burak DemirboğaJunior Kadınlar:1 - Güzide Irmak Bayır2 - İlayda Bayar3 - Ekin SaygıJunior Erkekler:1 - Başar Oktar2 - Alp Eren Özkan3 - Ömer Efe Sayıcı

Dera Şampiyon Gori 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı