Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - Ödül töreni - KOCAELİ
- Salondan genel görünüm - Ödül töreninden görüntülerArtistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - Kocaeli 'de 12 kulüpten 51 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, sona erdiKOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli 'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.İzmit'teki Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 kulüpten 51 sporcu mücadele etti.Dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:Senior Kadınlar:1 - Sıla Saygı2 - Sinem Kuyucu3 - Selin HafızoğluSenior Erkekler:1 - Burak DemirboğaJunior Kadınlar:1 - Güzide Irmak Bayır2 - İlayda Bayar3 - Ekin SaygıJunior Erkekler:1 - Başar Oktar2 - Alp Eren Özkan3 - Ömer Efe Sayıcı