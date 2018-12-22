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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ

- Sporcuların antrenmanlarından görüntü - Müsabakalardan görüntüler - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'in konuşması - Şampiyona, 12 kulüpten 51 sporcunun katılımıyla Kocaeli 'de başladı - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir:"Sporcu sayımız bizim istediğimiz düzeyde değil"KOCAELİ (AA) - Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli 'de başladı.
Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 2 gün sürecek şampiyonaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki 12 kulüpten 51 sporcu katıldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun en önemli şampiyonasının burada yapıldığını belirterek, sporcuların 5 kategoride mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'de son 5 yılda tesislerin açılmasıyla bu sporun daha çok ilgi görmeye başladığını aktaran Özdemir, "En büyük hedefimiz olimpiyatlar ama kış oyunlarına 3,5 yıl var. Bunun alt hazırlıklarına başladık. Şu an Avrupa'da kota yarışmalarına katılıyoruz. Sporcularımız burada mücadele ediyor. Daha sonra dünya kota yarışmalarına katılacağız." diye konuştu.
Uluslararası Buz Pateni Federasyonunda 3 kategori olduğunu anlatan Özdemir, şunları söyledi:"Türkiye olarak biz en üst kategori olan C'deyiz. Hem senior hem de junior kategorisinde dünya şampiyonalarına katılım anlamında biz C kategorisi bir ülkeyiz. Bu nedenle Uluslararası Buz Pateni Federasyonundaki yerimiz iyi. Sporcu sayımızı arttıracağız. Sporcu sayımız bizim istediğimiz düzeyde değil. Bunun için Ankara pilot bölge seçildi. Buz okulu projesi başlattık. Yaklaşık 400 altyapı sporcusu katılıyor. Bunu Türkiye'ye yayacağız. Bunun sayesinde altyapıdaki sporcu sayısını üst düzeye çıkaracağız."

Yarış Muhabir Şampiyon Olimpiyat Gori 

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