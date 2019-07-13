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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
“Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix Seçme” yarışması başladı

“Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix Seçme” yarışması başladı

Yarışmadan görüntüler

Yarış Takım Kampı Milli Takım Uluslararası Gori 

-Gökhan Özdemir'in açıklamaları

- SAMSUN

- Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Yarışması Samsun'da başladı.
Samsun Batıpark alanında bulunan buz pistinde düzenlenen 'Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix Seçme' yarışması başladı.
Toplam 14 sporcunun katıldığı yarışma 2 gün sürecek. Yarışmada ilk günün sonunda junior bayanlar kategorisinde 44.04 puanla Güzide Irmak Bayır, baylar kategorisinde ise 61.30 puanla Başar Oktar birinci sırada tamamladı. Yarışmanın sonunda birinci olacaklar Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazanacak. Federasyon olarak milli takım kampı içinde birçok etkinliklerin devam ettiğini ifade eden Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, “Şu anda Buz Pateni Milli Takımı Samsun’da kamp yapıyor. Bu kampın içerisinde düzenlenen yarışmada sporcularımız mücadele ediyor. Burada yarışan sporcularımız Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazanacak. Milli takım olarak Samsun'u çok sevdik ve buz pisti oldukça kaliteli. Sadece biz değil Belçika Milli Takımı da burada kamp yapıyor. Federasyon olarak etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.
Sporcuların yanı sıra antrenörlerin heyecanı da gözlerden kaçmadı. Antrenörler kendi sporcuları yarışırken saha kenarından an be an takip ederek yarışma heyecanını yaşadılar. "Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix Seçme" yarışması 14 Temmuzda son bulacak.
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