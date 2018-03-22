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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Artık hem para hem puan için koşturuyoruz' - KARABÜK İzle

'Artık hem para hem puan için koşturuyoruz' - KARABÜK İzle

"Artık hem para hem puan için koşturuyoruz" - KARABÜK - Başkan Aytekin'in açıklaması"Artık hem para hem puan için koşturuyoruz" - Kardemir Karabük spor Kulübü Başkanı Aytekin: "Ligde 8 maçımız kaldı. 8 maç demek 24 puan demek. 24 puan demek 21 - 22 milyon lira para demek"KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, "Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz desek yanlış söylemiş olmayız." dedi.
Aytekin, Çamlık Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman ile milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini, bu sürede oyuncularla hocanın kaynaşabileceğini söyledi.

Takımın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Aytekin, "Ligde 8 maçımız kaldı. 8 maç demek 24 puan demek. 24 puan demek 21 - 22 milyon lira para demek. Biz artık hem para hem puan için koşturuyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz desek yanlış söylemiş olmayız." diye konuştu.

Lyon Teknik Direktör Milli Maç Kulüp Başkanı Rektör 

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