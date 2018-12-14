Arslan: “İlk defa katıldığımız bu ligi puansız kapatmamış olduk” İzle



- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Standard Liege maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sonları doğru onların da bizim de yaptığımız hamleler çok skoru değiştirecek hamleler olmayınca birer puan aldık. İlk defa katıldığımız bu ligi puansız kapatmamış olduk” dedi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında sahasında ağırladığı Belçika ekibi Standard Liege ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip 6 maç sonunda ilk kez puanla tanışırken, grubunu son sırada tamamlayarak Avrupa kupasına veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Maç bizim için prestij, rakibimiz için ise gruptan çıkma maçıydı. İlk yarı itibariyle iki takım daha fazla oynamak istedi. Pozisyonların olduğu bir yarıydı. İlk yarı itibariyle bizim daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hem hücum anlamında hem de organize olmak açısından. İkinci yarı oyun biraz daha kitlendi. İkinci yarı işin daha çok mücadele, pozisyon kapatma devresi gibiydi. Sonları doğru onların da bizim de yaptığımız hamleler çok skoru değiştirecek hamleler olmayınca birer puan aldık. İlk defa katıldığımız bu ligi puansız kapatmamış olduk. Standard Liege de çok heyecanlı getirdikleri son haftaya kadar iyi mücadele ettiler. Onlar için üzücü oldu. Maçın son anlarında Oulare’nin sakatlaması da beni çok üzdü. Genç bir oyuncu. Ona da geçmiş olsun” dedi.

Bir gazetecinin maçta hakemin penaltı olarak değerlendirmediği pozisyonları sorması üzerine konuşan Arslan, “Bana göre maçta iki tane penaltı vardı. Manu ve karşı rakibin pozisyonu penaltı gibiydi. Son Onur’un pozisyonunda, Onur ‘penaltı vardı’ dedi ama tam göremedik. Hakemin takdiri artık bir şey diyemeyiz. Serginho’nun da sakatlığı inşallah ciddi değildir. UEFA’yı biz kapattık, bizim gibi Beşiktaşımız da kapatmış. Onlara da üzüldüm. Geçmiş olsun diliyorum” dedi.



