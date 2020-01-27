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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Arşiv - Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

Arşiv - Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

Sergen Yalçın'ın arşiv görüntüleri

- Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a İSTANBUL

Teknik Direktör Toplantı Rektör 


- Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Toplantıda teknik direktörlük için siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu olarak da görev alan Sergen Yalçın isminin öne çıktığı öğrenildi. Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor.
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