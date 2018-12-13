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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arşiv -Phillip Cocu’nun sözleşmesi feshedildi İzle

Arşiv -Phillip Cocu’nun sözleşmesi feshedildi İzle

Phillip Cocu'nun arşiv görüntüleri

- Phillip Cocu’nun sözleşmesi feshedildi İSTANBUL

Sosyal Medya Rektör 


- Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçlar sebebiyle takımdan gönderilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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