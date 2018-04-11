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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Arşiv -Karabükspor’da şok gelişme

Arşiv -Karabükspor’da şok gelişme

Hakan Ayvaz'ın arşiv görüntüleri

- Karabükspor’da şok gelişme- Eski CEO gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi KARABÜK

Lyon Avcılık Müfettiş Irak 


- Kardemir Karabükspor’da yaşanan mali kriz ve gün yüzüne çıkan belgeler sonrası eski CEO Hakan Ayvaz gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Ayvaz daha sonra adliyeye sevk edildi. Ligden düşüşü kesinleşen Kardemir Karabükspor’da aylar öncesinden başlayan mali kriz, Feridun Tankut yönetiminin gidişiyle giderek derinleşmiş, son dönemde basına sızan onlarca belge müfettişlerce tek tek incelemeye alınmıştı. 190 milyon TL dolaylarında borcu olan kulüp için dört büyük takım seviyesinde menajerlik gideri dahil, faturalandırılmamış giderler kitabına uydurularak kulüp adeta borç batağına sürüklenmişti. Gerek müfettiş raporlarında yer alan gerekse kamuoyunda ismi sıkça konuşulan Karabükspor’un eski CEO’su Hakan Ayvaz, bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayvaz, adliyeye sevk edildi. Ayvaz savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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