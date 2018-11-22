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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arşiv -2021 Dünya Okul Sporları Şampiyonası Trabzon’da yapılacak

Arşiv -2021 Dünya Okul Sporları Şampiyonası Trabzon’da yapılacak

Trabzon'da daha önce düzenlenen organizasyonlardan görüntüler

Dera İnternet Sitesi Şampiyon 

-Uzungöl drone görüntüleri

- 2021 Dünya Okul Sporları Şampiyonası Trabzon’da yapılacak TRABZON

- Daha önce 1. Karadeniz Oyunları (2007), Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF-2011), Dünya Okulsporları Liselerarası Hentbol Şampiyonası (2014) ve Gymnasiade 2016 gibi birbirinden önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Trabzon’a, bu turnuvalardaki başarılarının ardından büyük bir şampiyona daha verildi.
Uluslararası Okulsporları Federasyonu tarafından, binlerce sporcunun katılacağı 2021’deki Dünya Okulsporları Atletizm Şampiyonasının Trabzon’da yapılacağı açıklandı. Trabzon’un gerek altyapısı ve gerekse halkın ilgisi nedeniyle ülkenin en önemli spor kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Okulsporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, “Bu önemli organizasyon için yaptığımız başvuru kabul edildi. Trabzon 2021’de, dünyanın en başarılı 13-18 yaş arası atletlerini ağırlayacak” diye konuştu.
Karakullukçu, söz konusu kararın Uluslararası Okulsporları Federasyonunun (www.isfsports.org) resmi internet sitesinde yayınlandığını hatırlattı. 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun 20 branşta madalya için mücadele edeceği şampiyona için antrenör ve sporseverlerle birlikte olan şehre gelecek yabancıların sayısının 4 bini aşması bekleniyor.
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