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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı - TİRAN

Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı - TİRAN



: - Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci'nin açıklamaları Arnavutluk 'un aday kadrosu açıklandı - Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın, Norveç ile oynayacağı dostluk mücadelesinin aday kadrosuna, Osmanlıspor'dan Cikalleshi de davet edildiTİRAN (AA) - Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, 26 Mart'ta Norveç ile oynayacakları dostluk mücadelesinin aday kadrosunu açıkladı.
Panucci, Arnavutluk 'un Elbasan şehrindeki aynı ismi taşıyan statta oynanacak mücadelenin kadrosuna Osmanlıspor'dan Sokol Cikalleshi'yi de davet etti.Basın toplantısında konuşan Panucci, milli futbolcuların, kulüplerinde çok fazla süre almamalarından dolayı rahatsızlık duyduğunu, bu yüzden bir hazırlık maçı yapmak istediklerini kaydetti.
Arnavutluk , UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda İskoçya ve İsrail ile karşı karşıya gelecek.Aday kadroda yer alan isimler şöyle:Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Thomas Strakosha (Lazio), Alban Hoxha (Partizan)Defans: Elseid Hysaj (Napoli), Mergim Mavraj (Hamburg), Berat Djimsiti (Benevento), Herdi Prenga (Inter Zapresic), Naser Aliji (Virtus Entella), Ermir Lenjani (Sion), Arlind Ajeti (Crotone)Orta saha: Bujar Lika (Grasshopper), Ylber Ramadani (Vejle), Sabien Lilaj, Enis Gavazaj (Skenderbeu), Taulant Xhaka (Basel), Kamer Qaka (Politehnica Iasi), Andi Lila (PAS Giannina), Eros Grezda (Osijek), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Liridon Latifi (Puskas Akademia)Forvet: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), Kristal Abazaj (Luftetari), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Armando Sadiku (Levante)

Milli Futbolcu Toplantı İskoçya Rektör Hazırlık Maçı 

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