Arjantinli taraftarlar Moskova'yı salladı İzle



- FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda bugün oynanacak Arjantin-İzlanda müsabakasında ülkelerini desteklemek isteyen Arjantinli taraftarlar, maç saatini bekledikleri Kızıl Meydan'da şarkılar söyleyip eğleniyor. Arjantin, FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda TSİ 16.00'da İzlanda ile karşılaşacak. Kaliteli kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'de taraftarlar da takımlarına destek olmak için Rusya'ya akın etti. Bugün oynanacak İzlanda mücadelesinde Güney Amerika ülkesine destek olmak isteyen futbolseverler, Moskova merkezinde bayraklarla yürüyüşler yapıyorlar. Davullar çalıp birbirinden farklı şarkılar seslendiren Arjantinliler, Messi ve arkadaşlarının isimlerini de teker teker sayarak alkışlarla oyuncularına destek oluyorlar. 2014 Dünya Kupası'nda finalde Almanya'ya kaybeden Arjantin, bu kez Lionel Messi'nin önderliğindeki Rusya'da kupayı almayı hedefliyor. İzlanda ise son yıllarda yakaladığı yükselişle dikkat çekerken, EURO 2016'da yakaladığı çeyrek final başarısını Dünya Kupası'nda da tekrarlamak istiyor. Arjantin - İzlanda maçı bugün TSİ 16.00'da Moskva Spartak Stadyum'unda oynanacak.

