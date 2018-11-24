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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan siyah-beyaza büründü İzle

Ardahan siyah-beyaza büründü İzle

- Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Hülya Avşar spor salonunda Beşiktaş formalarının dağıtılması

Öğretmen Forma Öğrenciler 

-- Vali Bilmez'in konuşması
-- Beşiktaş Spor Kulübü Dernek ve Taraftar Sorumlusu Burhan Topuz'un konuşması

- - Ardahan'da öğrencilere Beşiktaş forması dağıtıldı ARDAHAN

- Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Hülya Avşar Spor Salonu'nda öğretmen ve öğrencilere Beşiktaş forması dağıtıldı. Beşiktaş Spor Kulübü Dernek ve Taraftar Sorumlusu Burhan Topuz tarafından, Hülya Avşar Spor Salonu'nda dağıtılan Beşiktaş formasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Hülya Avşar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen forma dağıtım törenine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Spor Müdürü Bülent Akar, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürü Osman Erdem ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.
Ardahan Valisi Bilmez, "Türkiye’nin en doğusu Serhat Şehir Ardahan’ı unutmayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve buraya kadar gelen herkese teşekkürler ediyorum" dedi.
Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ise, ''Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, Edirne’den Kars’a kadar, Tekirdağ’dan Hakkari’ye kadar bir projesi vardı. Bu proje bütün çocuklarımıza, bütün gençlerimize Beşiktaş sevgisinin ve Beşiktaş aşkını aşılamak adına bölgelere gidip bu çocukların gönlünü okşamak ve onların ümitlerinin yeşertmek yönündeydi. Başlattığımız projenin bu ayağını Ardahan’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilere Beşiktaş formaları dağıtıldı.
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