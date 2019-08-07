Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
- Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı - Cami avlusundan detay görüntü - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi ve helallik alınmasıAntrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı - Kalp krizi sonucu Antalya'da vefat eden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, İzmir 'de toprağa verildiİZMİR (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı.Antalya'da kalp krizi sonucu 5 Ağustos'ta vefat eden Cemal Özdiyar için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde, öğle vakti tören düzenlendi. Cenaze törenine, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyonun eski başkanlarından Mehmet Serhat Belli ile yelken camiasının önde gelen isimleri katıldı. Özdiyar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.
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