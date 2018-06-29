Antrenman alanları sarp dağlar - EDİRNE

- Sporculardan ve milli takım kafilesinden detaylar - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Denetleme Kurulu Üyesi, milli takım kafile başkanı ve Diyarbakır Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, TAF Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, Dağ Koşusu Milli Takım Sporcusu Bahar Atalay ve Dağ Koşusu Milli Takım Sporcusu Ferhat Bozkurt'un açıklaması. Antrenman alanları sarp dağlar - Doğu'nun sarp dağlarında antrenman yapan Dağ Koşusu Milli Takımı, Batı'dan madalyaları toplamaya gidiyor - Dağ Koşusu Milli Takımı, Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor - Türkiye Atletizm Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Kesen:"Üsküp'te, dost ve kardeş şehirde en yüksek madalya alarak ülkemize dönmeyi planlıyoruz"EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Dağ Koşusu Milli Takımı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor.Türkiye'den büyükler ve gençlerde, erkek ve kadın 16 sporcunun katılacağı şampiyona 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek.Hazırlıklarını tamamlayan Türk Milli Takımı, Üsküp'e gitti.Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Denetleme Kurulu Üyesi, milli takım kafile başkanı ve Diyarbakır Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millilerin şampiyonaya iyi hazırlandığını söyledi.
Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Kesen, "Üsküp'te, dost kardeş şehirde en yüksek madalya alarak ülkemize dönmeyi planlıyoruz. Çok yoğun çalışmalar var, federasyonumuz altyapıya ciddi çalışmalar sunuyor. Kamplarımız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu konuda bizleri çok destekliyor. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemize atletizmde madalyalar getireceğimize inanıyorum." dedi. TAF Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç da milli takımın Avrupa'da iddialı olduğunu ifade etti. Şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini belirten Babaç, "Takımımızda dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş sporcularımız var. Bu bizim umudumuzu daha da artırıyor. Bu yıl Avrupa Şampiyonası çıkış ve iniş olmak üzere 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda koşulacak." diye konuştu. - "İtalyanların korktuğu tek rakip biziz"Dağ Koşusu Milli Takımı sporcularının ağırlıklı olarak Türkiye'nin Doğu'daki illerinden oluştuğunu aktaran Babaç, şunları kaydetti:"Dağ koşularına Türkiye, 2003'te Bursa Uludağ'daki organizasyonla başlamıştır. 2003'ten 2018 yılına kadar geçen 15 yıllık sürede Avrupa ve dünyada ciddi mesafeler katettik. Bu işi 80 yıldır yapan İtalya ile boy ölçüşür duruma geldik. Şu anda dağ koşularında dünya madalya sıralamalarında diğer ülkeler, İtalya ve Türkiye'den sonra gelmektedir. Ülkemizin coğrafi şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda özellikle Doğu'daki illerimizden çok sayıda sporcu milli takıma katılmaktadır. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan sporcularımız zaten doğduğundan yana doğal olarak dağ koşuları antrenmanı yapmaktadır. Bu bizim başarımızda önemli bir etkendir. Şu anda da kafilemizdeki sporcularımızın yüzde 80'i Doğu ve Güneydoğu illerinde yetişmektedir. Bu da bize ayrıca bir övünç kaynağıdır. Şu anda İtalyanların korktuğu tek rakip biziz. Dolayısıyla İtalya ve Türkiye arasında geçecek bir Avrupa Şampiyonası'na şahitlik edeceğiz." - Sporcular iddialıDağ Koşusu Milli Takımı sporcularından Vanlı Bahar Atalay, şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini vurgulayarak, şunları aktardı:"Federasyon başkanımız ve yöneticiler bize çok destek oluyor. Yurt dışında İstiklal Marşı'nı okuyunca hep birlikte gözlerimiz doluyor. Bunu size samimiyetimle söyleyebilirim. Bunu defalarca yaşadık, inşallah bu şampiyonada da başarılı olacağımıza inanıyorum."Bitlisli Ferhat Bozkurt ise Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çaba harcadığını dile getirerek, "2015'te dünya şampiyonu, 2016'da Avrupa şampiyonu oldum. Daha önce 2014'te de Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü, Balkan kros üçüncüsü oldum. Ülkem için madalya kazanmaktan gurur duyuyorum. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak anlatılmaz, yaşanır. Milli sporcu olmak gurur verici, insanlar bizi parmaklarla gösteriyor. Tüm gençlerin spor yapmasını isteriz." diye konuştu.