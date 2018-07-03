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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Antalyasporlu 3 oyuncudan Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası desteği - İSTANBUL

Antalyasporlu 3 oyuncudan Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası desteği - İSTANBUL

- Antalyasporlu oyuncular Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka'nın destek açıklamaları - Doukara, Djourou ve Celustka, EURO 2024 adaylığında Türkiye'ye destek açıklamasında bulunduİSTANBUL (AA) - Antalyasporlu oyuncular Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın aday kentlerinden Antalya'dan uluslararası futbol camiasına seslenen Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celutska'nun, 2024'te futbol tutkusunu Türkiye'de birlikte paylaşma çağrısı yaptığı belirtildi.Türkiye'nin çok güzel ve misafirperver bir ülke olduğuna dikkati çeken Souleymane Doukara'nın, "Umuyorum ki EURO 2024 burada gerçekleşir. Çünkü stadyumlar muhteşem, taraftar futbol aşığı. Kanımca Türkiye EURO 2024'ü düzenlemeyi hak ediyor" dediği ifade edildi.İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'daki tecrübeleri sonrası kariyerine Türkiye'de devam eden Johan Djourou'nun, "Süper Lig'deki ilk yılımda gördüğüm, taraftarın futbol aşkı ve tutkusu. Başka bir ülkede bu kadar yoğununu görebileceğimizi sanmıyorum." değerlendirmesinde bulunduğu, Türkiye'nin çok güzel statlara ve tesislere sahip olduğunu belirten Ondrej Celustka'nın ise "Birlikte Paylaşalım" sloganını aktardığı vurgulandı.

İngiltere Dera İsaf Uluslararası 

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