Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Kaplan - ANTALYA
- Antalya spor - MKE Ankaragücü maçının ardından - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklamalarıANTALYA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk oldukları Antalya spor'u 4 - 2 yendikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım