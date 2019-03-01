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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Kaplan - ANTALYA

Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Kaplan - ANTALYA

- Antalya spor - MKE Ankaragücü maçının ardından - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklamalarıANTALYA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk oldukları Antalya spor'u 4 - 2 yendikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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