Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Bülent Korkmaz - ANTALYA
- Antalya spor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamalarıANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk ettikleri MKE Ankaragücü'ne 4 - 2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım