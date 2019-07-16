Antalyaspor ile Gençlerbirliği hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

-Maçtan detaylar



- ERZURUM



- Erzurum’da sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor ve Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka her iki tarafın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Antalyaspor Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde karşı karşıya geldi. 40. dakikada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi’nin golüyle 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Antalyaspor, Serdar Özkan’ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin ikinci yarısında karşılıklı ataklara rağmen başka gol olmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Takımlar maça şu 11’ler ile başladı: Gençlerbirliği: "Ubeyd, Erdem, Halil İbrahim, Ahmet, Arda, Berat, Soner, Mustafa, Sefa, Rahmetullah, Nadir." Antalyaspor: "Ferhat, Nazım, Salih, Diego, Tarık, Halil İbrahim, Charles, Harun, Cenk, Serdar, Doukara."

