Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü



- Antalyaspor, Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek’te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.



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