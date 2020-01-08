Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan detaylar

- ANTALYA

Toplantı Rektör 


- Antalyaspor, Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek’te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Başkan Ali Şafak Öztürk’ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fener 3 Puanla BitirdiFener 3 Puanla Bitirdi
Aslan Gole Doydu!Aslan Gole Doydu!
Beşiktaş Kötü Gidişe Dur DediBeşiktaş Kötü Gidişe Dur Dedi
Derbide Kazanan Fener OlduDerbide Kazanan Fener Oldu
Göztepe Cimbom'u DevirdiGöztepe Cimbom'u Devirdi
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı