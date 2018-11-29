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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalyaspor, Göztepe maçının taktiğini çalıştı

Antalyaspor, Göztepe maçının taktiğini çalıştı

Düz koşu

Rektör 

-ısınma hareketleri
-Bülent korkmaz detay
-Korkmaz'ın oyuncularıyla görüşmesi
-Dar alanda kısa pas çalışması
-Detaylar

- ANTALYA

- Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını taktik çalışarak sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle devam etti. Dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maç esnasında Bülent Korkmaz'ın oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi. Antrenmana sakatlığı devam eden Charles ve Doukara katılmadı.
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