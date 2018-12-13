Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandı - ANTALYA Haberi

Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandı - ANTALYA Haberi

- Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile röportaj Antalya spor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandı - Teknik direktör Bülent Korkmaz:"İyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Onlar için ne kadar zor olacaksa bizim için de o kadar zor olacak"ANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça ilişkin, "İyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan hafta Bursaspor ile zorlu bir maça çıktıklarını, deplasmanda oynadıkları mücadeleyi kazanarak atlattıklarını söyledi.

Takımının hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynadığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:"Şimdi geçen hafta deplasmanda kazanan Yeni Malatyaspor'a karşı oynayacağız. İyi, dirençli bir takım. Özellikle sahasında iyi oynayan, ne yaptığını çok doğru bilen bir takım. Tabii ki zor bir maç olacak, onlar için ne kadar zor olacaksa bizim için de o kadar zor olacak. O yüzden iyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Onlardan daha çok koşmalı, mücadele etmeli ve takım halinde oynamalıyız. Bunu yaptığımız sürece oyunda da bir sıkıntı olmuyor."Sakatlığı bulunan oyuncularının son durumuyla ilgili bilgi de veren Korkmaz, Souleymane Doukara'nın iyileştiğini ama kondisyon çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Charles da iyileşti ama fiziksel olarak hazır olmadığını biliyoruz. Çok yoğun bir sakatlık listemiz kalmadı. Oyuncularımız iyileşme sürecinde, ilk yarı bitmek üzere, oturup değerlendirmesini yapacağız." diye konuştu.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Galatasaray - Keçiörengücü Maçından KarelerGalatasaray - Keçiörengücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı