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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalyaspor Erkek Hentbol Takımına sponsor İzle

Antalyaspor Erkek Hentbol Takımına sponsor İzle

Ali Şafak Öztürk konuşma

Pons Dell Hentbol Amatör Forma 

-Halil Tayfur konuşma
-detay

- ANTALYA

- Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı’nın 5 yıllığına isim ve forma sponsoru, yıllık 500 bin lira bedelle CIP Travel Agency oldu. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor’un tarihinde ilk kez amatör branşlarda bir isim sponsorunun olduğunu söyledi.

Tüm alt branşlarda yapmak istediklerinin bu olduğunun altını çizen Öztürk, “CIP Travel Agecy, Antalyaspor Hentbol Takımına 5 yıllığına yıllık 500 bin lira olmak üzere forma ve isim sponsoru oldu. Bunu diğer branşlara da uygulamak istiyoruz. Diğer branşlara da destek verecek ekipleri bekliyoruz. Turizmcilerden destek bekliyoruz. Örnek olacaktır. Daha fazlasını bekliyoruz”dedi.
CIP Travel Agency Sahibi Halil Tayfur, Antalyaspor’a faydalarının olduğu için mutlu olduklarını belirterek, ellerinden geldikçe kente hizmet etme gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Öztürk ve Tayfur, hentbol takımın forması ile gazetecilere poz verdi.
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