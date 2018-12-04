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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçının ardından - ANTALYA

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçının ardından - ANTALYA

- Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu'nun açıklamalarıMaçın ardından - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"İstediğimiz sonucu alamadık" - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu:"Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum" - "Yakın gelecekte muhtemelen dağılacağız. 10 - 15 güne kadar böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. Bu takım yakın gelecekte olmayacak"ANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile 2 - 2 berabere kaldıkları maçta konuk ekibin daha iyi oynadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği ile 2 - 2 berabere kaldıkları 5. tur ilk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Darıca Gençlerbirliği'ni mücadelesinden dolayı kutladı.Ligde forma şansı bulamayan, altyapıda yetişen ve potansiyeli olan oyuncuları oynatmak istediklerini ifade eden Korkmaz, kupa maçlarında bu stratejiye devam edeceklerini kaydetti.
Korkmaz, konuk ekibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "İstediğimiz sonucu alamadık." değerlendirmesinde bulundu. - Oktay Derelioğlu: "Yakın gelecekte muhtemelen dağılacağız"Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, "Oyunun hakimi bizdik diye düşünüyorum. Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum." dedi.
Darıca Gençlerbirliği'nin zor günler geçirdiğini vurgulayan Derelioğlu, şunları ifade etti:"Çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi bir Allah bir biz biliyoruz. Her hafta olduğu gibi sağ olsunlar yanımızdaki insanlar, bizi yalnız bırakıyor. Sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte de muhtemelen dağılacağız. 10 - 15 güne kadar böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. Darıca ve Kocaeli şehrine şunu söylemek istiyorum; takımınıza sahip çıkın. Bu takım yakın gelecekte olmayacak. İyi bir takımınız var. Bu takımın geleceği parlak ama ışıklar bir anda kararabilir."Derelioğlu, maçın başında oyuncularının kendi aralarında bir dakika top çevirerek durumu protesto ettiğini sözlerine ekledi.

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