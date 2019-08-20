Antalyaspor'da transfer - ANTALYA

- Antalya spor'da transfer - Eren Albayrak'ın açıklamaları - Antalya spor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın açıklamaları - İmza töreninden detay görüntüler Antalya spor'da transfer - Kırmızı - beyazlılar, Japonya Ligi takımlarından Jubilo Iwata'da forma giyen sol bek Eren Albayrak ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladıANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalya spor, 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı.Kulubün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Albayrak, kendisini 2 artı 1 yıllığına kırmızı - beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.Kulübün futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, Eren'in Türkiye ligini yakından tanıdığını, hem Eren hem de Antalya spor için güzel bir birliktelik olacağına inandıklarını belirtti. Eren Albayrak ise 1 yıldır Japonya'da futbol hayatını sürdürdüğünü anımsattı. Yaklaşık 3 hafta önce Antalya spor ile görüşmeye başladıklarını kaydeden Albayrak, "Türkiye'yi özlemiştim. Antalya spor'un projeleri, yapılanması transferimin gerçekleşmesinde etken oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Takıma katkım ile inşallah geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu. Albayrak, ardından Antalya spor forması giyerek gazetecilere poz verdi.
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