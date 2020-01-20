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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmi sözleşmeyi imzaladı Haberi

Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmi sözleşmeyi imzaladı Haberi

Aytaş Altay konuşma

İmza Töreni Devre Arası Fedakarlık İtalya Forma 

-Sinan Gümüş konuşma
-İmza atılması
-Forma giymesi
-detay

- - Sinan Gümüş: "Kendimi hazır hissediyorum" ANTALYA

- Antalyaspor, İtalya’nın Genoa takımından Sinan Gümüş’ü yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. Antalyaspor'la sözleşme imzalayan Gümüş devre arasında çok iyi çalıştığını ifade ederek "Kendimi hazır hissediyorum" dedi.
Antalyaspor, İtalya’nın Serie A takımlarından Genoa’da forma giyen hücum oyuncusu 26 yaşındaki Sinan Gümüş’ü kadrosuna kattı. Antalya Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, dün Göztepe karşısında talihsiz bir yenilgi aldıklarını belirterek, tüm camiadan özür diledi. Antalyaspor’un yeni transferlerle birlikte ligde üst sıralara çıkacağını dile getiren Altay, "Sinan üçüncü transferimiz oldu. Bizim için büyük fedakarlıkta bulundu ve bizi tercih etti. Hem bizim için hem Sinan için hayırlı uğurlu olsun. 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık" dedi.
"Podolski transferini açıklayacağız" Daha önce Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncu Podolski ile 1,5 yıllık ön protokol imzaladıklarını belirten Aytaç Altay, "Perşembe yada cuma günü kendisiyle resmi sözleşme imzalayacağız. Orta sahaya da en az bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Kadromuzu güçlendirerek ikinci yarıya devam edeceğiz" diye konuştu.
Gümüş: "Başarılı olacağız" Antalyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Sinan Gümüş ise "Genoa’da son 6 aya bakarsak fazla forma şansı bulamadım. Aynı şekilde bunu başkana da ilettim. Bana güvendi ve burada olmak çok güzel. Antalyaspor yeniden çıkış yapabileceğim bir takım ve projelerine inandım. Proje takımı olarak görüyorum Antalyaspor’u ve başarılı olacağız" diye konuştu.
Kendisini hazır hissedip hissetmediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Gümüş, "Kesinlikle hazırım. Devre arası çok iyi çalıştım. Bir başka takıma gideceğimi biliyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocam ile bir görüşme yapacağım, görev verilmesi halinde çarşamba günkü Göztepe mücadelesinde oynayabilirim" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından 77 numaralı formayı giyen Sinan Gümüş, kendisini sezon sonuna kadar Antalyaspor'a dahil eden sözleşmeye imza attı. Daha önce Rus sol bek Fedor Kudryashov ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran defans oyuncusu Veysel Sarı’yı kadrosuna katan Antalyaspor, Sinan Gümüş'le birlikte devre arasında üçüncü transferini yapmış oldu.
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