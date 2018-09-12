Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalyaspor'da galibiyet hesapları Haberi

Antalyaspor'da galibiyet hesapları Haberi

- Toplantıdan detaylar - Ali Şafak Öztürk'ün açıklaması - Voleybol takımı tanıtımı - Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk: - "İnşallah Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılırız"ANTALYA (AA) - Antalya spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde Antalya spor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ile Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek kadın takımının tanıtım toplantısına katıldı.
Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Antalya spor'un Süper Lig'de gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.
Hafta sonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Öztürk, kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydetti.
Antalya spor'un bu sezon ligde güzel yerlere geleceğine inandığını vurgulayan Öztürk, "Medipol Başakşehir, son yıllarda liderliğe oynayan takım haline geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ, Hakan Özmert ve Mevlüt Erdinç transferinde kulüp olarak bizlere ciddi kolaylık sağladı. Bu kolaylığın karşılığını ödeyemeyiz ama centilmenlik anlamında teşekkür ediyoruz. İnşallah Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.
Nafiz Tanır da voleybolda Antalya 'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dera Toplantı Centilmenlik Allah Forma 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı