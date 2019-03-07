Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - ANTALYA
- Antalya spor'da Galatasaray maçı hazırlıklarından görüntüler - Teknik Direktör Bülent Korkmaz'dan detay Antalya spor'da Galatasaray maçı hazırlıklarıANTALYA (AA) - Antalya spor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra futbolcular taktik çalıştı.İdmana, Tarık Çamdal sakatlığı nedeniyle katılmadı.Kırmızı - beyazlılar, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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