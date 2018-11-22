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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalyaspor’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Koşu

Rektör 

-Bülent korkmaz detay
-Antrenman detay
-Pas çalışması
-Detay

- ANTALYA

- Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir bölümü basına olarak gerçekleştirilen antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı ikinci bölümde ise kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Charles, katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hakan Özmert ve Olcan Adın ise salonda çalıştı.
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