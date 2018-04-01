Antalyaspor-Bursaspor maçının ardından - Hamzaoğlu-Le Guen - ANTALYA
- Antalya spor - Bursaspor maçının ardından - Antalya spor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları - Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'in açıklamaları Maçın ardından - Antalya spor Teknik Direktörü Hamzaoğlu:"Bugün çok önemli bir maçı kazandık" - Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen:"Etkinlik bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu"ANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor'a karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor'u 2 - 0 yendikleri maçın ardından Antalya Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, sahadan üç puanla ayrıldıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tecrübeli teknik adam, "Bugün çok önemli bir maçı kazandık. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım nasıl oynamaları gerekiyorsa, öyle oynadılar. İyi bir takıma karşı oynadık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra da devamını getiririz." dedi. Hamzaoğlu, Bursaspor'a bundan sonraki maçlarında başarı diledi.Bir soru üçerine ligde daha 7 maçın olduğunu anımsatan Hamzaoğlu, her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu, şu anda ne şampiyonluk ne de alt sıradaki takımlarla ilgili değerlendirmede bulunamayacağını sözlerine ekledi. - Bursaspor cephesiBursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise Antalya deplasmanında son dönemdeki deplasman maçlarından farklı bir oyun sergilediklerini savundu.Le Guen, "Bugünkü maçta sahada adeta 'etkili nasıl oynanır' dersini gördük. Bugünkü maç, son dönemde oynadığımız deplasman maçlarından farklıydı. Tempolu bir oyun ortaya koyduk. Tüm oyuncularımız maçın tamamında katılım gösterdiler. Açıkçası onları eleştirecek çok fazla nokta yok. Etkinlik bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu." değerlendirmesinde bulundu.