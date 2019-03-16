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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - ANTALYA

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - ANTALYA

- Antalya spor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları - Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in açıklamalarıMaçın ardından - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Hem iyi oynadık hem de kazandık" - Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin:"Basit goller yedik"ANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oyunla Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettikleri Aytemiz Alanyaspor'u 3 - 0 yendikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Futbolcularını kutlayan Korkmaz, "Hem iyi oynadık hem de kazandık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sahamızda uzun zamandır kazanamıyorduk. Zor dönemi böyle güzel galibiyetlerle atlatacağımızı düşünüyorum." dedi.
Korkmaz, annesi vefat eden futbolcuları Serdar Özkan'a baş sağlığı diledi. Antalya spor Teknik Direktörü Korkmaz, karşılaşmanın ikinci yarısının başında Antalya sporlu futbolcu Amilton ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında yaşanan diyaloğa ilişkin soru üzerine, "(Ne yaşandığını) Göremedim ama ona soracağım. Sergen, kolay kolay sinirlenmez bir şeye. Her oyuncunun rakip takıma ya da arkadaşlarına saygı göstermesi lazım. Ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim." ifadesini kullandı. - Şahin: "Basit goller yedik"Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ise Antalya sporlu futbolcu Amilton'un teknik direktör Yalçın'a yaptığı hareketin hoş olmadığını dile getirdi."Futbolun içinde yenmek var yenilmek var ama bu tarz hareketlerin hoş olmadığını düşünüyoruz." diyen Şahin, "Hiç hoş olmadı Hoca bu hareketten sonra kendini tutamadı. Rakip takım oyuncusunun yaptığı terbiyesizliktir. Maça gelince de üç bireysel hatadan goller yedik. Oyuna çok hakimiyetimizi kuramadık, basit goller yedik. İkinci yarının başında yediğimiz gol, maçı zor hale getirdi. 3 - 0'dan sonra da yine maça tutunmaya çalıştık. Maçın sonucunda yenildik. Maçtan önemli şeyler var." açıklamasını yaptı.

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