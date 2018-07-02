Antalyaspor arazisine alıcı çıkmadı - ANTALYA

- Hasan Subaşı Tesislerinden detay görüntüler - İhale Komisyonu Başkanı Ziya Erbaş'ın açıklamaları Antalya spor arazisine alıcı çıkmadı - Antalya spor Kulübü Derneğinin ihaleyle satılacak bin 850 metrekarelik arazisine alıcı çıkmadıANTALYA (AA) - Antalya spor Kulübü Derneğinin, 40 milyon 500 bin liralık muhammen bedelle satışa çıkardığı arazinin ihalesine katılım olmadı. Antalya spor Kulübü Derneğinin mülkiyetinde bulunan Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki bin 850 metrekare yüz ölçümlü, imar planında akaryakıt, LPG satış ve servis istasyonu olarak belirlenmiş arazinin, arsa satışı ve sponsorluk teklifi şeklinde, kapalı zarf usulü ile Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki açık artırmasına hiçbir kurum ya da kişi katılmadı.İhale Komisyonu Başkanı Ziya Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonlarına ihaleyle ilgili herhangi bir teklif ulaşmadığını, bu nedenle ihaleye son verildiğini belirtti. Erbaş, bundan sonraki süreçte pazarlık usulüyle araziyi satmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:"Burası Antalya spor Derneğinin malı. İhaleye çıkarak şaibeye, bir lafa sebebiyet vermeyelim istedik. Rekabet ortamının yerine getirilmesini istedik. Bire bir görüşmelerimizde 5 - 6 teklif aldık. Ancak kimseyi şaibe altında bırakmamak için ihaleye çıkalım dedik. Basının önünde bu satışı gerçekleştirelim, dendi. Belki biraz acele ettik. Bir hafta daha belki süre verilebilirdi. Ancak bu araziyi hızlı bir şekilde paraya çevirip Antalya spor'a kaynak yaratmak için uğraştık."Erbaş, ihalenin seçimin hemen arkasından yapılmasının da alıcıları etkilemiş olabileceğini vurgulayarak, en kısa sürede araziyi satmak istediklerini kaydetti.